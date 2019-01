später lesen Blaulicht Hetzerath: Betrunken am Steuer erwischt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



() Einen angetrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagsabend in Hetzerath am Steuer seines Wagens erwischt. Gegen 18.55 Uhr, so die Polizei, kontrollierten die Beamten den 67-Jährigen aus der VG Wittlich-Land im Ort.