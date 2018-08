Frischzellenkur für Hetzerath: Lesen statt telefonieren

Ihr Name

Sie erfreut die Hetzerather Bürger seit einigen Wochen: die neue Bücherzelle. Leseratten können vorbeischauen, stöbern und vielleicht fündig werden.

Doch bis dahin war es ein weiter und schwieriger Weg: Der Trierische Volksfreund berichtete bereits im vergangenen Jahr über das Projekt, das ungeahnte bürokratische und logistische Hürden nehmen musste. Denn die ortsansässige gelbe Telefonzelle, die die Hetzerather behalten und umwandeln wollten, konnten sie so einfach nicht bekommen. Die Telekom machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Diesen Sommer wurde jedoch eine unkomplizierte Lösung gefunden: Die Projektwerkstatt Zukunft e.V. ersteigerte auf dem freien Markt eine ebenfalls gelbe Telefonzelle, die dann zu einer Bücherzelle umfunktioniert wurde. Diese wurde, unter Schirmherrschaft von Harald Gruber von der Projektwerkstatt Zukunft zuerst der freiwilligen Feuerwehr übergeben. Die Kinder und Jugendlichen lackierten die Telefonzelle um und bemalten diese dann mit verschiedenen Buchstaben und Farben neu. Das knallige Gelb ist einem schlichten Schwarz gewichen. Die Buchstaben auf der Telefonzelle sollen an Bücher erinnern.

Und die können dort jetzt auch ausgewählt oder abgegeben werden. Ein Trend der vergangenen Jahre, der nun auch in Hetzerath angekommen ist. Laut Oberbürgermeister Werner Monzel gibt es ein Lager für die Bücher im Bürgerhaus. Dort befindet sich der Bücherbestand, der von den Mitarbeitern von Zeit zu Zeit in der Bücherzelle ausgetauscht wird.

Auch wenn es in der letzten Zeit sehr heiß war, sei die Bücherzelle in der Gemeinde gut aufgenommen worden und sie sei eine gute Abwechslung im Straßenbild. Es gebe dort auch Strom und die Straßenbeleuchtung drum herum funktioniere einwandfrei. „Man findet Bücher für alle Altersgruppen, und sogar Gemeinden aus dem Umland haben schon Lesestoff für Hetzerath angeboten“, so Werner Monzel.

Das Projekt war zur Provinzposse geworden. Ausgediente Telefonzellen kommen zuerst in ein Zentrallager in Potsdam und können erst dort gegen ein Entgelt abgeholt werden. Wie viele fanden; eine komplett unnötige Aktion.

Im vergangenen Jahr hatten sogar überregionale Medien über diesen Vorgang berichtet, unter anderem das Satiremagazin Extra3, das der Zelle einen eigenen Beitrag gewidmet hat unter der Rubrik „Realer Irrsinn“.