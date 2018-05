Heute Abend im Fernsehen: Osann-Monzel

red) Seit mehreren Jahren sendet das SWR Fernsehen in der Reihe „Hierzuland“ Ortsporträts.

Ein sechseinhalb Minuten langer Beitrag über die Bernkasteler Straße in Osann-Monzel läuft am heutigen Dienstag, 22. Mai, ab 18.45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“.

Osann-Monzel besteht aus den Ortsteilen Osann und Monzel. Wie es an der Mosel kaum verwundert, spielt in beiden Orten der Weinbau eine große Rolle.

Ein Lohnunternehmen für die Maschinenlese hat seinen Sitz in Osann - und zwar in der Bernkasteler Straße. Das ist eigentlich die Hauptstraße des Ortsteils, denn sie führt von einem Ende fast bis zum anderen, vorbei an Weingütern, Weinstuben und zwei Metzgereien.