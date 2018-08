(red) Beim traditionellen Sommerfest des Tennisclubs Bombogen auf der Clubanlage in Bombogen haben die Gäste beste Stimmung, sportliche Höchstleistungen und jede Menge Abwechslung erlebt. Beim Beachvolleyball-Turnier setzten sich „Die einarmigen Banditen“ durch.

Das 15. Dorfpokalturnier um den Wanderpokal des TC Bombogen gewann die Mannschaft Fortuna Bratarsch.

Am Samstagabend fanden die schottischen Highland Games (Foto) in ihrer zweiten Auflage statt. Hier setzte sich die Mannschaft des Gastgebers durch. Die fünfte Auflage des Firmencups gewann in der Klasse der Amateure Pro-fact. In der Klasse der Profis setzte sich die dritte Mannschaft von Andries Consulting souverän durch.

⇥Foto: privat