Etwas ganz Besonderes erwartet die Besucher der Abtei Himmerod mit dem „Festival of Nine Lessons and Carols“ am Sonntag, 9. Dezember, 15 Uhr. Auf dem Programm stehen festliche Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen – gestützt von einem international besetzten Chor und an der Orgel begleitet von einem renommierten englischen Komponisten.