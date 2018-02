später lesen Grosslittgen Himmerod:Vesper sollbleiben Teilen

Twittern

Teilen



Himmeroder Mönche haben fast ein Jahrhundert lang seit der Wiederbesiedlung des Klosters tagtäglich die Vesper gesungen. Auch künftig soll es an Sonn- und Feiertagen wieder eine Vesper in Himmerod geben. Zunächst nur an den kirchlichen Fest- und Feiertagen. Sie soll dann ab Mitte des Jahres jeweils am ersten Sonntag eines Monats besonders feierlich gestaltet werden.