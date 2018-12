Der Gedenktag des Seligen David von Himmerod ist am Dienstag, 11. Dezember. Ihm zu Ehren findet ab 18 Uhr in der Abteikirche ein Festhochamt mit Prozession zur Davidskapelle statt, das musikalisch von der Himmeroder Choralschola mitgestaltet wird.

David, im Jahr 1110 in Florenz geboren, wurde 1131 Mönch in Clairvaux. Er kam 1134 auf Bitten des Trierer Erzbischofs Albero von Montreuil und auf Geheiß des heiligen Bernhard von Clairvaux mit einer Gruppe von Zisterziensern unter Abt Randulf ins Trierer Land, wo die Mönche aus Clairvaux 1138 Himmerod in der Eifel gründeten.

Da David durch ein vorbildliches Mönchsleben, Heilungen und mystische Erfahrungen hoch angesehen im Jahr 1179 starb, wurde er bald vom Volk als Heiliger verehrt.

Viele Frauen riefen ihn an um Kindersegen und glückliche Niederkunft. 1699 wurde sein Kult vom Generalkapitel bestätigt, 1971 von Rom anerkannt und freibleibend auf den ganzen Zisterzienserorden ausgedehnt.

Die Gebeine des ursprünglich im Kapitelssaal beigesetzten Mönchs wurden 1204 in einem Marmoraltar geborgen. Ab 1692 wurden sie in einer Kapelle neben der Abteikirche verehrt. Als das Kloster 1802 säkularisiert wurde, kamen die Reliquien zunächst nach Trier, später nach Belgien. 1930 kehrten sie nach Himmerod zurück, wo sie heute in einem kostbaren Schrein unter der Altarmensa der viel besuchten »Davidskapelle« aufbewahrt werden.