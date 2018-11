später lesen Geschichte Historiker spricht über Schlacht um Stalingrad Teilen

Twittern

Teilen



Die Schlacht um Stalingrad im Jahr 1942/43 markiert den Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges. Diesen Hintergrund wählte der Historiker Patrick Bourassin für seinen militär-historischen Vortrag am Dienstag, 20. November, 19 Uhr in der Casa Tony M., Marktplatz 3 in Wittlich.