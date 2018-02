später lesen Wittlich Planungen für Dorffest laufen Teilen

Zu einer weiteren vorbereitenden Sitzung für das achte historische Dorffest am 1.und 2. September traf sich das Organisationsteam im Vereinshaus. Neben einem umfangreichen Musikprogramm soll es in diesem Jahr eine große Oldtimerausstellung mit Rundfahrt geben, Zweiräder, Traktoren und auch historische Autos. Ein besonderes Highlight dürften Fahrzeuge aus dem Zylinderhaus Bernkastel-Kues sein. Es wird jetzt schon daraufhin gewiesen, dass alle Fahrzeuge, die im öffentlichen Verkehrsraum ausgestellt werden, die amtliche Zulassung benötigen. Für die Chronik und die geplante Ausstellung „50 Jahre Dorffest und 40 Jahre Dorfgemeinschaft e.V.“ werden noch entsprechende Fotos und Textbeiträge benötigt, um das Zusammenleben in der Dorfgemeinschaft darzustellen. Weiterhin werden noch Handwerker gesucht,die bereit sind alte Berufe und Handwerkskunst zu zeigen.