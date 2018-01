Auf einen schwarzen Mercedes SLK hatte es am Freitag ein Unbekannter abgesehen. Der Wagen stand auf dem Rommelsbach-Parkplatz in Wittlich. Nach Auskunft der Polizei versucht der Täter zwischen 22.30 und 23.30 Uhr aufzuhebeln. Dabei entstand hoher Schaden. Möglicherweise, so die Polizei, wurde der Täter überrascht und ließ von seinem Vorhaben ab Hinweise nimmt die Polizei in Wittlich, Telefon 06571/9260 entgegen.