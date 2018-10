Hoher Schaden, eine Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge bei Landscheid ist am Montag eine Frau leicht verletzt worden.

Eine junge Frau ist am Montag, 8. Oktober, bei einem Unfall nahe Landscheid verletzt worden, das teilt die Polizei Wittlich mit. Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 26-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Prüm von der A 60 aus Richtung Bitburg kommend an der Anschlussstelle Landscheid ab. Er übersah beim Abbiegen auf die B 50 den Wagen einer aus Richtung Landscheid kommenden 19-Jährige aus der VG Wittlich-Land. Die beiden Autos stießen zusammen. Die 19-Jährige wurde nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.