Honige variieren für jeden Standort, nach Jahrgang und Erntetermin in Farbe, Konsistenz, Geschmack und Aroma. Zum Thema Honigsensorik bieten die Landfrauen am Samstag, 3. Februar, von 10 bis 13 Uhr, auf dem Morgenfelderhof in Eckfeld einen Lehrgang an. Zunächst wird in die Theorie der Honigsensorik eingeführt. Danach erlernen die Teilnehmer in einem praktischen Teil Honige selbst zu beschreiben und zu degustieren.