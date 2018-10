später lesen Wittlich Hort und Haushalt im Stadtrat Teilen

Zu ihrer nächsten Sitzung kommen die Mitglieder des Stadtrats am Dienstag, 23. Oktober, um 18 Uhr in der Synagoge zusammen. Dabei geht es unter anderem um das Thema Stadtentwicklung: In der Sitzung werden die Potentiale des Flächennutzungsplanes für zukünftige Ausweisungen von Gewerbe- und Wohnbauflächen vorgestellt und erläutert.