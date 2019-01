Mehr als 530 Menschen haben sich als Stammzellspender bei der Stefan-Morsch-Stiftung registrieren lassen. Sie wollen der an einem Lymphom erkrankten jungen Mutter aus Morbach-Weiperath helfen. red

Wie geht es Katrin? Das ist eine Frage, die der Familie der an einem Lymphom erkrankten jungen Mutter aus Morbach-Weiperath wohl 1000-fach gestellt worden ist. Ihr Bild ging durch die Medien und berührte die Menschen in der Region. Mehr als 530 Menschen ließen sich als Stammzellspender bei der Stefan-Morsch-Stiftung registrieren. Und wer auf diese Weise nicht helfen konnte, spendete Geld, damit Patienten wie ihr auch weitergeholfen werden kann. So kam bislang die hohe Summe von mehr als 38500 Euro zusammen, die die Familie nun der Birkenfelder Stammzellspenderdatei überbrachte, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung.

„Katrin konzentriert sich darauf, gesund zu werden“, erzählen ihre Eltern und ihre beste Freundin Sarah Steinmetz, die in den Wochen vor Weihnachten den Aufruf „Hilfe für Katrin“ gestartet haben. Dieser Aufruf hat große Kreise gezogen: Familie, Freunde, Bekannte und völlig fremde Menschen – insgesamt über 70 Helfer - haben tatkräftig mit angepackt. Katrins Eltern, die nun die Geldspenden der gemeinnützigen Stiftung überbracht haben, sind immer noch sprachlos, über die große Hilfebereitschaft, die ihnen entgegengebracht worden ist. Auch viele Firmen aus der Region haben die Aktion unterstützt. Bruno Zimmer vom Vorstand der Stefan-Morsch-Stiftung betont: „Hier wurde ganz konkrete Hilfe geleistet, die allen Patienten zu Gute kommt. Mit Spendengeldern finanzieren wir die Typisierung junger geeigneter Spender, die unsere Datei 40 Euro pro registrierten Spender kostet.“

Die Typisierung neuer Spender ist eine der zentralen Aufgaben der Stiftung. Denn mit jedem neuen Spender, der hier registriert ist, wächst die Chance, dass Patienten wie Katrin Hilfe finden. Katrins Eltern und ihre beste Freundin sind immer noch davon überwältigt, wie groß die Resonanz ist: „Noch immer zieht der Aufruf Kreise: Weitere Geldspenden werden gesammelt und es gibt immer noch Menschen, die sich unbedingt als Spender registrieren lassen wollen.“ Wer also den Termin verpasst hat, kann online über die Homepage der Stiftung unter www.stefan-morsch-stiftung.de eine Registrierungsset anfordern oder zu einem der nächsten Termine in der Region kommen. Auch das Spendenkonto „Hilfe für Katrin“ ist noch offen.

Typisierungstermine:

Freitag, 1. Februar, 17.30 bis 20.30 Uhr, Idar-Oberstein-Weierbach, Hessensteinhalle, Dorfstr. 13; Montag, 4. Februar, 16 bis 20.30 Uhr, Simmern, Hunsrückhalle, Schulstr. 12; Mittwoch, Februar, 16 bis 20.30 Uhr, Schweich, Bürgerzentrum, Stefan-Andres-Str. 1b; Montag, 18. Februar, 17 bis 20 Uhr, Idar-Oberstein, Turnhalle Heidensteilschule, Pestalozzi-Str. 2; Freitag, 22.Februar, 17 bis 20 Uhr, Rhaunen, Idarwaldschule, Am Sonnenschlicher 5; Donnerstag, 28. März, 16.30 bis 19.30 Uhr, BaumholderDRK-Heim, Gierterter Weg 3; Freitag, 29.März, 16 bis 20 Uhr, Birkenfeld, Henry-Dunant-Haus, Brückener Str. 22.

Spendenkonto: IBAN: DE35 5625 0030 0000 0797 90 SWIFT‐BIC: BILADE55XXX