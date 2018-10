später lesen Veranstaltung Wittlicherin berichtet über ihre Heimat Weißrussland Teilen

Twittern

Teilen



() Weißrussland ist der größte Binnenstaat Europas und grenzt an Polen, Litauen, Lettland, Russland und die Ukraine. Die Pädagogin Palina Fantes arbeitete ab 2005 zunächst im Jugendzentrum in Wittlich-Bombogen, von wo sie in die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich wechselte.