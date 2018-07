später lesen Natur Idylle am Meerfelder Maar FOTO: TV / Nora John FOTO: TV / Nora John Teilen

Twittern

Teilen



(noj) Badefreuden und Naturerlebnis, beides lässt sich am Meerfelder Maar wunderbar miteinander kombinieren. Auch in der kommenden Woche wird das Wetter weiterhin so warm und sonig sein, dass man in das gut temperierte Wasser des Vulkansees eintauchen kann.