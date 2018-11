Veraltete Dorferneuerungskonzepte, wachsender Gebäudeleerstand oder die Schließung von Nahrungsversorgungs- und Infrastruktureinrichtungen sind nur einige Beispiele für den drängenden Handlungsbedarf in einigen Gemeinden.

Zur Verbesserung dieser Zustände gibt es das Projekt „Zukunfts-Check Dorf“. Die Informationsveranstaltung zum Projekt findet am Mittwoch, 21. November, um 19 Uhr in der Baldenauhalle, Jahnstraße 5, in Morbach statt. Durch eine breite Bürgerbeteiligung soll ein Bewusstsein für das eigene Dorf geschaffen werden, um so Chancen und Herausforderungen der weiteren Entwicklung zu erkennen. Mit dem Projekt werden Probleme und Aufgaben, bewusstgemacht und aufgezeigt. Als Ergebnis des Zukunfts-Check Dorf steht am Ende des von der Kreis- und der Gemeindeverwaltung fachlich begleiteten Arbeitsprozesses ein durch die Bürger der jeweiligen Ortsgemeinde ausgearbeiteter Abschlussbericht mit verschiedenen Entwicklungsmaßnahmen, Handlungsempfehlungen und einem Rahmenplan, der die anzugehenden Projekte genau verortet. Diese, von den zuständigen Genehmigungsbehörden als Dorferneuerungskonzept anerkannten Unterlagen, dienen so u.a. als Grundlage für die Einwerbung weiterer Fördergelder im Bereich der kommunalen und privaten Dorferneuerung.