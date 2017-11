später lesen Illusionskünstler zaubert in Wittlich Teilen

Wittlich (red) Was ist, kann, darf und soll die Wissenschaft? Die nächste "Zauberphilosophische Vorlesung" des Philosophen und Illusionskünstlers Andino (Dr. Andreas Michel) findet am Donnerstag, 23. November, um 19 Uhr in den Räumen der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land statt.