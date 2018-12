(red) Die Meldebehörde der Stadt Wittlich hat In den vergangenen zwölf Monaten 4818 An-, Ab- und Ummeldungen bearbeitet. Spitzenreiter bei den Anmeldungen war der Monat Juli mit 206 zugezogenen Einwohnern.

In den Sommermonaten stieg daher die Zahl der Einwohner auf mehr als 20 000. Die beiden ältesten Mitbürger der Stadt sind 103 Jahre alt (eine Frau und ein Mann).

174 Kinder wurden in der Zeit vom 1. Dezember 2017 bis zum 30. November 2018 von in Wittlich wohnenden Müttern geboren. Dem stehen 238 Sterbefälle gegenüber. 58 in Wittlich lebende Menschen wurden von der Ausländerbehörde eingebürgert. Die Zahl der Personen, die ihrer Meldepflicht nicht nachkommen, wächst kontinuierlich. Immer mehr Suchvermerke mussten aus diesem Grunde im Jahre 2018 im Melderegister erfasst werden.

Beim Einwohnermeldeamt wurden 2895 Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe und vorläufige Personaldokumente beantragt. Auch mit Verkehrsverstößen hat die Stadtverwaltung zu tun. Die Mitarbeiter stellen in diesen Fällen Passbilder aus dem Passregister zur Verfügung, wenn Bußgeldstellen sie anfordern. Auch diese Abrufe sind deutlich häufiger geworden.