Essen für guten Zweck

Indische Küche für einen wohltätigen Zweck: Nach dem schweren Erdbeben in Nepal 2015 war eine junge Ärztin, Aruni Velalakan, aus der Nähe von Reutlingen mit „Ärzte ohne Grenzen“ in dieser Region im Einsatz.

Nach ihrer Rückkehr gründete sie „Victory seeds foundation“ mit dem Ziel, Not zu lindern. Neben Nepal kamen Indien und Sri Lanka als Projekte hinzu. In der Region Trier werden Projekte zur Förderung der Schulbildung für Kinder im Osten Sri Lankas im Mittelpunkt stehen. Dafür wird am Sonntag, 9. September, ein indisches Essen in Dreis angeboten. Als Räume stehen „Haus Jonassen“ und der Innenhof des Hauses zur Verfügung. Infos und Anmeldung per E-Mail an victoryseedsfoundation@gmail.com