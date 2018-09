Info-Veranstaltung zu Flüchtlingen und Ausbildung

Die Handwerkskammer Trier, die Kausa Servicestelle Rheinland-Pfalz und der DRK-Kreisverband Bernkastel-Wittlich unterstützen gemeinsam Flüchtlinge bei der Suche nach Praktika und Ausbildungsplätzen.

Sie nutzen dabei nach eigenen Angaben die Chance, motivierten Nachwuchs für Ausbildungsbetriebe zu finden und zu vermitteln. In einer Veranstaltung am Donnerstag, 13. September, zum Thema „Integration von Flüchtlingen in Ausbildung“ werden Rechtsgrundlagen und Fördermöglichkeiten näher erläutern und praktische Tipps vorgestellt. Die Veranstaltung ist von 10.30 bis 12.30 Uhr beim DRK Wittlich, Kurfürstenstraße 7a, erste Etage, Raum 2. Im Anschluss haben die Veranstaltungsteilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen

Um Anmeldung bis 12. September bei der Handwerkskammer Trier wird gebeten per E-Mail an alepage@hwk-trier.de, Telefon 0651/ 207151.