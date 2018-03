später lesen Schule Infoabend der Wittlicher Gymnasien Teilen

(red) Das Cusanus-Gymnasium Wittlich und das Peter-Wust-Gymnasium bieten am Montag, 15. Januar, von 19 bis 21 Uhr im Atrium des Cusanus-Gymnasiums eine Informationsveranstaltung für Eltern der Grundschüler an, die ihr Kind im Februar an einem der beiden Gymnasien anmelden möchten. Beide Schulen stellen ihre Programme für die Orientierungsstufe und die schulischen Schwerpunktsetzungen vor; das Cusanus-Gymnasium informiert auch über sein Ganztagsangebot.