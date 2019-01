später lesen Bildung Infoabend für künftige Elfklässler Teilen

(red) Das Cusanus-Gymnasium Wittlich bietet am Mittwoch, 9. Januar, ab 19.30 Uhr im Atrium für alle Schüler der zehnten Klassen von Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und Realschulen Plus, die im kommenden Schuljahr 2019/2020 die Klassenstufe elf am Cusanus-Gymnasium Wittlich besuchen wollen, eine Informationsveranstaltung an.