Infos über Wiedereinstieg in den Beruf

„Mein persönlicher Wiedereinstieg in den Beruf: Von der Idee über die Planung zur Umsetzung“ – unter diesem Motto steht eine Informationsveranstaltung in Wittlich der Beratungsstelle Neue Chancen Trier des Vereins Palais am Dienstag, 29. Mai. Sie findet von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Kurfürstenstraße 51 statt. Interessant ist sie für alle, die nach einer Eltern-, Familien- oder Pflegezeit wieder in das Berufsleben einsteigen möchten? Gedacht ist sie für alle, die sich zunächst orientieren möchten und sich praktische Tipps für die Bewerbung wünschen. Die Referentin ist Claudia Leinemann, Wiedereinstiegsberaterin bei Neue Chancen Trier.