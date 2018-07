Infos und Gewinnspiel zum Thema Biotüten

(red) Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) möchte noch mehr Menschen von der Biotüte überzeugen und startet dazu im August eine Roadshow durch das Verbandsgebiet. Erste Stationen: Saarburg am 10. August und Trier am 11. August.

Am kommenden Freitag, 10. August, informiert der Zweckverband ab 10 Uhr mit seinem Infomobil auf dem Parkplatz des Rewe Centers in Saarburg, Am Leukbach 2, Bürger über die Biotüte.

Am Samstag, 11. August, gastiert das Infomobil auf dem Viehmarktplatz in der Trierer Innenstadt.

Gemeinsam mit der Roadshow startet außerdem das neue Biotüten-Gewinnspiel des A.R.T.

Teilnehmen kann jeder, der sich am Infomobil mit einem Biotüten Starterset ausstattet. Zu gewinnen gibt es ein Abo für eine regionale Obst- und Gemüsekiste.

Die weiteren Tourdaten der Road­show: 17. August, Morbach, Wasgau Frischemarkt, 18. August, Bitburg, Am Spittel, 24. August, Prüm, Rewe Center, 25. August, Wittlich, Ottensteinplatz.

Eine Übersicht der Ausgabestellen für Startersets und Biotüten, sowie der Containerstandorte gibt es auf www.art-trier.de/biotuete.

Weitere Informationen zur Roadshow gibt es auf der Facebookseite @zweckverbandART, auf der Webseite www.art-trier.de oder bei den Mitarbeitern des A.R.T. (Abfall-Telefon: 0651/9491 414).