Über die umfangreiche Außenfassaden-Sanierung der Pfarrkirche St. Andreas in Altrich informiert der Verwaltungsrat in einer Pfarrversammlung, die am Freitag, 19. Oktober, im Pfarrheim stattfindet.