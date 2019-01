später lesen Schule Infotag zur Dualen Ausbildung Teilen

(red) An der Berufsbildenden Schule für Technologie und Umwelt in Wittlich in Kooperation mit dem Überbetrieblichen Ausbildungszentrum (ÜAZ) und der berufsbildenden Schule Bernkastel-Kues findet am Freitag, 1. Februar, der „Tag der beruflichen Bildung“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich statt.