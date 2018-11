Infotermin: Aufträge digital erhalten

() Der Landkreis Bernkastel-Wittlich, die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues und Wittlich-Land sowie die Stadt Wittlich vergeben jährlich Aufträge mit einem Gesamtvolumen von mehreren Millionen Euro.

In EU-weiten Vergabeverfahren darf künftig nur noch elektronisch kommuniziert werden – von der Bekanntmachung bis zur Zuschlagserteilung. Das heißt, öffentliche Auftraggeber dürfen – von wenigen begründeten Ausnahmefällen abgesehen – Angebote und Teilnahmeanträge nur noch in elektronischer Form annehmen. Auch Informationen zum Vergabeverfahren müssen elektronisch übermittelt werden. Auf der anderen Seite müssen auch Bewerber und Bieter ihre Fragen und Hinweise zum Vergabeverfahren, fehlende Angaben und Nachweise zur Eignung oder Informationen zur Aufklärung des Angebotsinhalts elektronisch einreichen. Ab 2019 werden die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, die Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land und die Stadtverwaltung Wittlich daher die öffentlichen Ausschreibungsverfahren auch im Unterschwellenbereich elektronisch anbieten. In einer Informationsveranstaltung für Bewerber, Bieter und Auftragnehmer erläutern Experten zusammen mit dem IHK/HWK-Auftragsberatungscenter Rheinland-Pfalz den Umstieg auf das elektronische Ausschreibungsverfahren. Die Schulung ist am Freitag, 23. November, in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, in Wittlich. Es besteht die Möglichkeit, um 10 oder 14 Uhr teilzunehmen, die Veranstaltung dauert jeweils etwa 90 Minuten.

Um Anmeldung per E-Mail an zvs@vg-wittlich-land.de oder per Telefon 06571/107-168) unter Nennung der Firma und Anzahl der Teilnehmer bis zum 16. November wird gebeten. Teilnehmerzahl: maximal 100 pro Termin.