Infoveranstaltung zur neuen Düngeverordnung

Schweich (red) Die Bauern- und Winzerverbände Bernkastel-Wittlich und Trier laden in Zusammenarbeit mit der Vereinigung ehemaliger Weinbauschüler Mosel alle Winzer zu einer Informationsveranstaltung zum Thema "Die neue Düngeverordnung- Was muss ich als Winzer beachten?" ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 19. Dezember, um 19 Uhr im Hotel Restaurant Leinenhof in Schweich statt.