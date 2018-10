Innehalten in der Innenstadt

Das Programm

Die Eröffnung des Projekts ist am Samstag, 3. November, um 15 Uhr auf dem Ottensteinplatz. Nach einer inhaltlichen Einführung, einigen künstlerischen Erläuterungen und einem Grußwort von Bürgermeister Joachim Rodenkirch schließt sich ein gemeinsamer Rundgang zu den einzelnen Objekten (siehe Grafik) an. Die Werke werden bis zum 25. November in der Wittlicher Innenstadt zu sehen sein.

Eine Mahnwache zum Gedenken an den Novemberpogrom ist – traditionell – am 9. November um 17 Uhr auf dem Wittlicher Marktplatz. Daran schließt sich die Kranzniederlegung und in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge ein Liederabend an. Unter dem Titel „Heute Abend: Lola Blau“ bieten Anna Krämer (Gesang) und Michael Quast (Piano) das Stück von Georg Kreisler an. Franz-Josef Schmit wird einen Vortrag unter dem Titel „Inklusion und Exklusion der Juden am Beispiel der Kleinstadt Klausen“ halten und eine kritische Nachfrage aus heutiger Sicht auf die Integration der Juden in der Wittlicher Gesellschaft zur Zeit der Weimarer Republik stellen. Termin ist am Donnerstag, 15. November, ab 19 Uhr in der Synagoge. Das Projekt wird organisiert vom Arbeitskreis Jüdische Gemeinde Wittlich, vom Emil-Frank-Institut und dem Kulturamt der Stadt Wittlich. Die Plastiken wurden von Schülern des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich unter der Leitung von Liane Deffert gefertigt.