(red) Sechs junge Menschen haben ihre Ausbildung in der Heilerziehungspflege beziehungsweise in der Hauswirtschaft in Maria Grünewald begonnen. Die Auszubildenden werden in der Wittlicher Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung praktisch ausgebildet und in den Berufsbildenden Schulen in Trier beziehungsweise Mayen theoretisch unterrichtet.