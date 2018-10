später lesen Natur Insektensterben und die Konsequenzen Teilen

(red) Mit kleinen Taten die Natur unterstützen? Dass dies möglich ist, hat SWR-Pflanzenexpertin Heike Boomgaarden auf Einladung vom GesundLand Vulkaneifel im Kurhaus in Manderscheid gezeigt. In ihrem Vortrag zum Thema „Insektensterben und die Konsequenzen auf die Ökosysteme“ hat die Expertin das Publikum immer wieder in das Thema eingebunden.