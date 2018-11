Interesse am Schnuppernachmittag

(red) Viele Kinder und deren Eltern haben den Schnuppernachmittag der Kurfürst-Balduin-Realschule plus genutzt, um sich ihre vielleicht künftige Schule anzusehen.

In der Mensa wurden die Gäste von Schulleiterin Marianne Schönhofen und Patin Michelle Kneepkens begrüßt, bevor die Grundschüler von der Paten-AG in Kleingruppen durch das Gebäude und zu Schnupperangeboten geführt wurden. Die Eltern wurden von Lehrern durch die Räume der Schule geführt und über das Ganztagsangebot informiert. Die Paten werden die künftigen Fünftklässler auch im ersten Jahr an der neuen Schule begleiten. ⇥Foto: Nicole Artmayer-Pazen