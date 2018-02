später lesen Senioren Internettreff für Ältere startet Teilen

Twittern

Teilen



Der Internettreff in der Caritas-Begegnungsstätte der Stadt Wittlich im Haus der Vereine, Kasernenstr. 37 findet jeweils mittwochs und donnerstags vom 28. Februar. bis 22. März von 13 bis 14.30 Uhr und von 15 bis16.30 Uhr statt. Gerade ältere Menschen tun sich oft schwer mit dem Einstieg in die moderne Kommunikationswelt. Die SeniorTrainer und Internet-Lotsen Hans-Peter Pesch, Joachim Anuth und Anton Branz möchten Menschen die Unsicherheit beim Surfen im Internet nehmen und sie bei ersten Gehversuchen im World Wide Web unterstützen. Nach dem Fahrschulprinzip werden die Teilnehmer unter Begleitung der Lotsen behutsam an das Internet herangeführt. Ängste nehmen und die Vorteile, gerade für Ältere aufzeigen, haben sie sich auf die Fahne geschrieben. Das Angebot richtet sich vorwiegend an Menschen, die noch unsicher sind im Umgang mit PC, Tablet und Smartphone.