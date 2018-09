später lesen Vereine „Irrläuferinnen“ fanden in Köln das Ziel FOTO: Teilen

(red) „Irrläuferinnen“ so nennt sich eine Laufgruppe des Turn- und Sportvereins Hontheim. Zehn Mitglieder dieser Gruppe nahmen am Event „Women`s Run“ in Köln erfolgreich teil.