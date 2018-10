Die Kreisgruppe Bernkastel-Wittlich im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz lädt zu folgenden Veranstaltungen ein:

Jägermesse im Kloster Springiersbach in Bengel, am Sonntag, 14. Oktober, um 10.30 Uhr mit anschließender Hundesegnung.

Jägermesse in Wittlich in der Pfarrkirche St. Bernhard am Sonntag, 28. Oktober, um 11 Uhr, mitgestaltet von den Jagdhornbläsergruppen der Kreisgruppe mit anschließender Hundesegnung.

Jägermesse in Hetzerath in der Pfarrkirche St. Hubertus am Sonntag, 11. November, um 10.30 Uhr.