(red) Der Jahrgang 1938 trifft sich am Freitag, 9. Februar, um 15 Uhr im Restaurant Daus in Wittlich. Weitere Treffen finden an folgenden Terminen statt: 13. April, 8. Juni, 10. August, 12. Oktober und 14. Dezember, jeweils um 15 Uhr im Restaurant Daus.