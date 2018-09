später lesen Himmerod Jahrgedächtnisse für Altabt und Bruder Teilen

In der Abendmesse in der Abteikirche Himmerod am Mittwoch, 12. September, 19 Uhr, werden die Jahrgedächtnisse für Altabt Bruno Fromme und Bruder Michael, die beide im vergangenen Jahr verstorben sind, gefeiert.