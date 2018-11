später lesen Absage Janssen-Vortrag fällt aus Teilen

Der Vortrag „Der vielfältige Tod im Werk von Horst Janssen“, den Dr. Jutta Moster-Hoos vom Horst-Janssen-Museum in Oldenburg am 9. November, um 20 Uhr, in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus halten wollte, muss ausfallen.