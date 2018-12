später lesen Konzert Jazzmusik im Museum Teilen

Die Formation Jazzonanz lässt am Donnerstag, 13. Dezember, 20 Uhr, in der Casa Tony M. am Marktplatz 3 in Wittlichbekannte Weihnachtslieder in neuem Glanz erklingen. Geboten werden pulsierende Grooves, entspannter und gelegentlich auch rasanter Swing, mitreißende Soli und spontane Interaktionen. Es spielen Stefan Weis an der Posaune, Benedikt Schweigstill am Piano, Tanja Silcher am Kontrabass und Ingo Esch am Schlagzeug.