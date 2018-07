später lesen Vereine Jubiläumssportfest beim SV Lüxem Teilen

(red) Der Gesamtverein wird 90 Jahre alt, die Tennisabteilung feiert ihr 30-jähriges Jubiläum und seit 15 Jahren gehen die Grünewaldläufer an den Start: also 135 gute Gründe den SVL und seine Abteilungen von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. August, in der Sportanlage im Lüxemer Grünewald zu feiern.