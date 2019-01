Die Ausbildunsgmesse Take Off

Am Sonntag, 10. März, und am Montag, 11. März, präsentieren sich Unternehmen aus der Region auf der Ausbildungsmesse Take Off. Am Sonntag ist das Eventum in Wittlich von 11 bis 18 Uhr, am Montag von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Seit mehr als 20 Jahren gebe es die Ausbildungsinitiative des Wirtschaftskreises, wie dessen Ehrenvorsitzender Walter Kunsmann erklärt. Früher habe man im September die Unternehmen gebeten, die Türen vor Ort für die potenziellen Bewerber zu öffnen, was allerdings wegen der Entfernungen schwierig gewesen sei. Seit es das Eventum gebe und man es für die Messe nutzen könne, habe man die Chance, ein größeres Podium zu bieten. Und: 2017 sei die Anzahl der Besucher am Sonntag verdoppelt worden. „Das hat uns fast vom Hocker gehauen“, so Kunsmann.