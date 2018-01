Keine Nachwuchssorgen in Bettenfeld

(red) Zum achten Mal hat die Jugendgruppe Bettenfeld die Kappensitzung in ihrem Ort organisiert. Der Nachwuchs auf der Bühne der Bettenfelder ist gesichert: Die jüngsten Akteure, Emma Gierden und Jule Friederichs, stellten sich in die Bütt und erzählten dem Publikum aus ihrem stressigen Alltag in der Schule. Die Clowns-Garde Bettenfeld präsentierte sich mit bunten, neuen Kostümen. Die Bühne verwandelte sich nicht nur in ein Klassenzimmer, wo Sophie Schuh als Lehrerin ihren sechs Schülern ein paar Fragen stellte, sondern auch in das Esszimmer von Dinner for Wan(ne). Janine Friederichs als „Omma Soffie“ speiste und trank mit ihren vier (verstorbenen) Freunden aus Bettenfeld und Michael Beckerbediente sie. ⇥Foto: privat