(red) Das Vorbereitungskonzert der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich zum Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ wird am Montag, 22. Januar, ab 19 Uhr in der Bürgerhalle in Salmtal veranstaltet. Schüler stellen ihre Wettbewerbs-Programme vor. Zu hören sind Beiträge verschiedener Stilepochen. Der Eintritt ist frei. ⇥Foto: Veranstalter