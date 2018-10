später lesen Kino Junges Kino in der alten Scheune Teilen

Zurzeit tourt die Kinder- und Jugendfilmtour „Popcorn im Maisfeld“ zum bereits zwölften Mal durchs Land und macht am Donnerstag, 11. Oktober, in Bettenfeld Station. Die katholische Jugendgruppe Bettenfeld lädt in die Alte Scheune Im Wiesengrund 18 ein, wo der Film „Mein Freund Knerten“ gezeigt wird.