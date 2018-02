Von Fischen und Verbrechern

Justus Vogel hat bei Tatort Eifel mit einem Kurz-Krimi einen Nachwuchspreis bekommen. Als Gewinn durfte er mit seiner Schulklasse einen Ausflug machen – und hat dabei spannende Einblicke bekommen.

() Sein Berufsziel Justus Vogel, Achtklässler am Cusanus-Gymnasium (CGW) in Wittlich, schon fest im Blick: Er will Chefredakteur bei einer Zeitung werden. Da passt es schon mal, dass Justus gerne und viele Geschichten schreibt. Und das mit Erfolg.

Beim Krimi-Festival „Tatort Eifel“ hat der Wittlicher einen Preis beim Junior-Award gewonnen. Gemeinsam mit seiner Klasse, der 8b des CGW, durfte er sich im Murnau-Filmtheater in Wiesbaden den aktuellen Kinofilm „Die Migrantigen“ anschauen, anschließend durften sich die Schüler einen Einblick in die Arbeit der FSK, der Freiwilligen Selbstkontrolle Film, verschaffen.

„Ich hatte mir die FSK schon etwas anders vorgestellt“, erzählt Justus Vogel. Aber statt die Filme, die von den Kontrolleuren der FSK mit einer Altersfreigabe versehen werden, am Computerbildschirm anzuschauen, „haben die da einen echten Kinosaal. Die Kontrolleure sind alles Freiwillige wie Lehrer, Fahrschullehrer oder aus allen möglichen anderen Berufen“, erzählt er. Im Anschluss an den Film haben die Cusanus-Gymnasiasten mit den Kontrolleuren den Film besprochen und wie sie auf eine Altersfreigabe ab zwölf Jahren gekommen sind. „Das hat alles sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall“, sagt der Nachwuchsautor.

Um am Junior-Award teilzunehmen hatte Justus Vogel, der in seiner Freizeit neben dem Schreiben gerne fechtet, mit Lego arbeitet und naturinteressiert ist, einen Kurz-Krimi von Ralf Kramp vervollständigt: Einige Kinder kommen zufällig auf die Spur von Verbrechern, die eine Fischzucht vergiften wollen, und erleben dabei zahlreiche Abenteuer. Auf die Idee, an dem Wettbewerb teilzunehmen, hat ihn seine Mutter Birgit gebracht, die durch die Zeitungslektüre darauf aufmerksam wurde.

Beim nächsten Junior-Award kann Justus Vogel in der Altersklasse der 14- bis 20-Jährigen an den Start gehen. Bis dahin sind seine Geschichten unter anderem in der Schülerzeitung des CGW „Qsanews“ zu lesen – es sei denn, er veröffentlicht vorher sein erstes Buch oder einen Zeitungsartikel.