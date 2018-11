später lesen Justizvollzugsanstalt JVA-Beamte feiern Abschluss FOTO: Picasa FOTO: Picasa Teilen

(red) 25 neue Justizvollzugsbedienstete aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland feierten im Wittlicher Jugendheim St. Bernhard den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. Innerhalb von zwei Jahren hatten sie in den Justizvollzugsanstalten und an der Justizvollzugsschule in Wittlich die praktischen und theoretischen Grundlagen für ihren vielseitigen und anspruchsvollen Beruf erworben.