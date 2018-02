Kampf gegenLeukämie: 100 neue Spender

Insgesamt 100 neue Stammzellspender wurden bei der Aktion in Wittlich typisiert. Nun konnten die Organisatoren um Axel Weinand, Susanne Posnien und Jürgen Praum einen Spendenscheck über 700 Euro an Bruno Zimmer vom Vorstand der Stefan-Morsch-Stiftung übergeben. Die Übergabe fand vor dem Anpfiff der Oberligabegegnung der HSG Wittlich gegen VTV Mundenheim statt. red

„Teamgeist gegen Leukämie“ lautete der Aufruf der HSG Wittlich im Sommer vergangenen Jahres. Egal wen die Organisatoren im Verein oder in Wittlich und Umgebung um Hilfe gebeten haben – alle packten mit an, um die Typisierungsaktion für eine an Leukämie erkrankte Jugendspielerin und ein Benefizspiel vorzubereiten (der TV berichtete). Spendengeld wie das der HSG Wittlich werden vor allem für die Registrierung neuer Stammzellspender eingesetzt. Für die Neuaufnahme eines Spenders entstehen der Stefan-Morsch-Stiftung Kosten in Höhe von rund 40 Euro.