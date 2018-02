Großbaustelle rund um Rouhr, wir schaffen nix, wir feiern nur!

„Großbaustelle rund um Rouhr, wir schaffen nix, wir feiern nur“. So lautete das Motto der großen Kappensitzung der Karnevalsgemeinschaft Wengerohr.

Die im Baustellen-Look geschmückte JuB-Arena füllte sich schnell mit närrischen Zuschauern. Pünktlich begrüßten die Sitzungspräsidenten Celine Eller und Michael Wagner das närrische Volk. Sie begrüßten das diesjährige Wengerohrer Prinzenpaar Bastian der I. von Bit & Byte sowie seine Prinzessin Laura die I. von Kittel & Kasack. Auf der Bühne heizten rund 70 Akteure (Büttenredner, Tanzgruppen und Garden) das Publikum an und sorgten somit für eine kurzweilige und gelungene Veranstaltung.

Insgesamt 14 Programmpunkte begeisterten die etwa 200 närrischen Gäste. Der Abend wurde von zwei emotionalen Momenten begleitet. Jochen Platz wurde als langjähriger erster Vorsitzender der Karnevalsgemeinschaft vom neuen ersten Vorsitzenden Jörg Jochems verabschiedet.

Auch Michael Wagner übergab nach vielen Jahren den Staffelstab des Sitzungspräsidenten an Celine Eller. Die Sitzung endete erst nach Mitternacht.

Weitere Veranstaltungen: After-Zuch-Party mit Live-Musik am Sonntag, 11. Februar, in der JuB-Arena (ab 17 Uhr nach dem Wittlicher Umzug), Heringsessen am Mittwoch, 14. Februar, ab 19.11 Uhr in der JuB-Arena.