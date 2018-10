später lesen Konzert Karibu-Chor feiert sein 25-jähriges Bestehen Teilen

Sein 25-jähriges Bestehen feiert der Afrika-Chor „Karibu“ am Sonntag, 4. November, in der Pfarrkirche in Buchholz mit einem Festgottesdienst und einem Jubiläumskonzert. Gast ist der Gospelchor „Free Voices“ aus dem Hochwaldort Schillingen.